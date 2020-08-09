Выборы в Белоруссии признали состоявшимися

Выборы в Белоруссии признаны состоявшимися, явка на голосовании превысила 50 процентов. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Лидия Ермошина, передает РИА Новости.

По данным ЦИК, к 12:00 явка составила 54,57 процента.

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Выборы в Белоруссии считаются состоявшимися, если в них приняли участие больше половины избирателей, включенных в списки. Для избрания президентом кандидату необходимо набрать свыше половины голосов.

В 08:00 9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Они будут работать до 20:00 (время совпадает с московским). Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».