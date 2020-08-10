В штабе Тихановской опровергли информацию о баррикадировании офиса

Координатор штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что соратники кандидата забаррикадировались в офисе, чтобы защититься от возможных задержаний. Об этом сообщает Euroradio в своем Telegram-канале.

По словам Колесниковой, с Тихановской все хорошо, она уже отдыхает, так как у нее был напряженный день. Координатор штаба добавила, что оппозиционный кандидат призывает власти к диалогу. «Мы готовы вступить в диалог, и попытаться предотвратить насилие», — цитирует Колесникову «Новая газета».

Ранее «Sputnik Беларусь» со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что штаб Светланы Тихановской в Минске начал баррикадироваться и запирать окна и двери, чтобы защитить своих сотрудников от возможных задержаний, из-за опасений, что «власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске». Сама Тихановская обратилась к милиции и армии республики с призывом остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.