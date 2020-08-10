Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Минске начал баррикадироваться, чтобы защитить своих сотрудников от возможных задержаний. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на своего корреспондента.

В помещении заперли все окна и двери, поскольку в штабе Тихановской опасаются, что «власть решит обвинить своих соперников на выборах президента в беспорядках в Минске».

Как заявила РИА Новости пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, ее штаб всегда говорил о законном характере мероприятий и выступал против насилия. Она с сожалением отметила, что власти своими действиями против граждан, которые «вышли погулять в парк», разбили надежды белорусов на мирные перемены. Красулина также добавила, что сейчас Тихановская находится в своем штабе.

Ранее Светлана Тихановская обратилась к милиции и армии республики с призывом остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.