Минская милиция опровергла задержание Колесниковой

Минская милиция не задерживала члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

В свою очередь официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании.

Член президиума Координационного совета Павел Латушко, который находится в настоящее время за пределами республики, сообщил, что Колесникова, возможно, задержана. По его информации, еще несколько представителей совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — также не выходят на связь.

Ранее 7 сентября стало известно, что возле Национального художественного музея в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

В конце августа Колесникова вместе с членами штаба бывшего претендента в кандидаты на пост президента банкира Виктора Бабарико создала политическую партию «Вместе». Сформированный ранее Координационный совет оппозиции должен продолжить работу совместно с новой политической силой.

По факту создания совета правоохранители возбудили уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума Координационного совета при этом неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.