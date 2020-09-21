Послы стран ЕС пришли в суд поддержать лидера белорусской оппозиции

Послы стран ЕС в Белоруссии пришли в суд поддержать одного из лидеров оппозиции страны Марию Колесникову. Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал Tut.by.

21 сентября суд рассматривает жалобу защиты Колесниковой на ее арест. Отец Колесниковой Александр в общении с послами заявил, что семья и друзья Марии чувствуют поддержку из стран ЕС, в особенности из Германии.

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7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что оппозиционерка была задержана при попытке бежать на Украину. Сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине.

Мария Колесникова стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета. Адвокат оппозиционерки рассказала, что ее здоровье резко ухудшилось после ареста, под которым ее оставили до 8 ноября.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.