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Белорусский суд продлил арест Колесниковой

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Мария Колесникова
Мария Колесникова
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Суд продлил арест члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Об этом сообщает РИА Новости.

Она останется под стражей до 8 ноября.

Суд по рассмотрению жалобы защиты на ее арест еще не назначен.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли. На следующий день власти заявили, что оппозиционерка была задержана при попытке бежать на Украину. Сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям», и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в республике.

Мария Колесникова стала первым подозреваемым по делу о попытке захвата власти, которое было возбуждено по факту создания Координационного совета. Адвокат оппозиционерки рассказала, что ее здоровье резко ухудшилось во время ареста.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 16 сентября анонсировала создание санкционного «списка Колесниковой».

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