Белоруссия назвала бесполезным подписанный Трампом акт

Минск назвал странным и бесполезным документом Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии, подписанный уходящим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
Белоруссия не раз четко обозначала свое отношение к этому акту, «в том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса», напомнил Глаз. «Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Белоруссии он точно не поможет», — добавил он.
Официальный представитель МИД подчеркнул, что именно так выглядит недружественный шаг и неприкрытое вмешательство в дела суверенного государства.
«Ну и, конечно, совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала», — заметил Глаз.
Вместе с тем он заверил, что Белоруссия «по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США».
Как сообщал Tut.by, Акт о Белоруссии позволяет президенту США ввести санкции против должностных лиц республики, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих. Документ также не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, но признает Координационный совет оппозиции в качестве легитимного института для диалога о трансфере власти. В акте также говорится, что США не признают включение Белоруссии в Союзное государство с Россией.