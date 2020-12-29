Белоруссия назвала бесполезным подписанный Трампом акт

Минск назвал странным и бесполезным документом Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии, подписанный уходящим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

Белоруссия не раз четко обозначала свое отношение к этому акту, «в том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса», напомнил Глаз. «Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Белоруссии он точно не поможет», — добавил он.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что именно так выглядит недружественный шаг и неприкрытое вмешательство в дела суверенного государства.

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«Ну и, конечно, совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала», — заметил Глаз.

Вместе с тем он заверил, что Белоруссия «по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США».

Как сообщал Tut.by, Акт о Белоруссии позволяет президенту США ввести санкции против должностных лиц республики, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении протестующих. Документ также не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, но признает Координационный совет оппозиции в качестве легитимного института для диалога о трансфере власти. В акте также говорится, что США не признают включение Белоруссии в Союзное государство с Россией.