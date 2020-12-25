Умер назначенный впервые за 12 лет посол Белоруссии в США

Умер замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, в июле 2020 года назначенный послом в США. Об этом Tut.by рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Кравченко был назначен, но не откомандирован в США. До этого белорусского посла там не было 12 лет. В 2007 году Кравченко был советником посольства Белоруссии в США, а в 2008–2014 годах — временным поверенным.

Кравченко родился в 1971 году в Минске. Окончил юридический факультет БГУ, аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук. На дипломатическую службу впервые пришел в 1994 году.

О причине смерти замглавы МИД не сообщается.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Джо Байдену и поздравила его с победой на выборах президента США. Политик отметила, что многие живущие в США белорусы голосовали за него, и выразила уверенность, что под его руководством отношения двух стран улучшатся. «Я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Белоруссии», — заявила Тихановская.