Глава МИД Белоруссии встретился с европейскими дипломатами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел встречу с главами европейских дипломатических миссий, передает Tut.by.
Мероприятие состоялось 9 декабря. В нем участвовали дипломаты из стран Евросоюза, а также из Великобритании и США. Как сообщило представительство ЕС в Белоруссии, стороны обсудили вопрос соблюдения фундаментальных прав человека в республике.
Дипломатов интересовало, собираются ли белорусские власти выполнять международные обязательства в области прав и свобод и верховенства права. Речь также шла о возможном возвращении в страну до конца года послов Литвы и Польши.
МИД Белоруссии не сообщал о состоявшемся разговоре.
В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.
Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи человек, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.
Возбуждено дело о попытке захвата власти. Ряд оппозиционных активистов арестованы или бежали из страны.