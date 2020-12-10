Глава МИД Белоруссии встретился с европейскими дипломатами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел встречу с главами европейских дипломатических миссий, передает Tut.by.

Мероприятие состоялось 9 декабря. В нем участвовали дипломаты из стран Евросоюза, а также из Великобритании и США. Как сообщило представительство ЕС в Белоруссии, стороны обсудили вопрос соблюдения фундаментальных прав человека в республике.

Дипломатов интересовало, собираются ли белорусские власти выполнять международные обязательства в области прав и свобод и верховенства права. Речь также шла о возможном возвращении в страну до конца года послов Литвы и Польши.

МИД Белоруссии не сообщал о состоявшемся разговоре.

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