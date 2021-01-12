Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, передает БЕЛТА.

На церемонии вручения премий в области искусства и спорта Лукашенко напомнил, что 11 января провел переговоры с руководством Международной федерации хоккея об организации чемпионата мира в этом году.

«Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей — не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас», — посетовал президент.

Он заверил, что Белоруссия готова организовать чемпионат «хоть завтра». «Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы — люди, мы зовемся людьми, и у нас есть своя страна! Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями», — заявил Лукашенко.

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По его словам, власти «готовы вести диалог с любой оппозицией по любым вопросам», в том числе об изменениях в конституцию и о будущем страны. «Но не перед кем мы на колени не встанем!» — пообещал Лукашенко.

Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала бойкотировать чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году должен пройти в Латвии и Белоруссии.

В Белоруссии с начала августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а Тихановская набрала 10 процентов. Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоит Запад.