Белоруссия выступила за развитие отношений с ЕС

Ограничительные меры Европейского союза (ЕС) в отношении Белоруссии носят неконструктивный характер. Об этом завили в Министерстве иностранных дел Белоруссии по итогам встречи заместителя главы ведомства Сергея Алейника с послом ЕС Дирком Шубелем, передает БЕЛТА.
В МИД Белоруссии выступили за развитие отношений с ЕС. «Подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причин для введения экономических ограничений против страны не было и нет. По его словам, белорусы «не заслужили» санкций. «Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», — сказал он.
Лукашенко поручил правительству проанализировать введенные против государственных предприятий республики санкции и выработать ответные меры.
17 декабря ЕС утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с продолжающимся насилием против протестующих и отказом пересматривать итоги президентских выборов. В санкционный список было внесено 29 новых имен и семь предприятий. 18 декабря к санкциям присоединилась Великобритания.
В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты при столкновениях с силовиками.