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Лукашенко сообщил об объявленной Белоруссии войне

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году стране «фактически объявили войну». Об этом он высказался на приеме в честь старого Нового года в субботу, 16 января. Речь главы государства доступна на его официальном сайте.

По словам президента, пару лет назад он предупреждал, что «белорусское государство будут пробовать на зуб: достойно оно или нет своей независимости». В итоге в прошлом году против Белоруссии была развязана война, при этом велась она не против президента, госслужащих и силовых структур, а против «сильного государства в целом».

Однако время показало, что белорусы достойны политической самостоятельности. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику.

При этом суверенинет страны немыслим без сильной власти, отметил президент. «А сильная власть — это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли, потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет», — объяснил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что причин для введения экономических ограничений против Белоруссии не было и нет. По его словам, белорусы «не заслужили» санкций. «Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», — сказал он.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты при столкновениях с силовиками

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