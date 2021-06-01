Белоруc пытался покончить с собой в суде по делу о протестах

Житель Минска Степан Латыпов, обвиняемый в организации протестных акций, пытался покончить с собой в суде. Об этом 1 июня сообщает правозащитный центр «Весна».
Латыпова без сознания вынесли из зала суда и отправили на скорой в больницу. Перед попыткой суицида подсудимый заявил отцу, что силовики пригрозили: если он не признает вину, будут возбуждены уголовные дела против родных и соседей. Отец Латыпова сказал, что сына держали в изоляторе с людьми с психическими особенностями.
По данным следствия, в августе прошлого года Латыпов завел чат в Telegram, где призывал соседей к протестным акциям и «деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе». Он якобы организовывал встречи единомышленников, распространение агитационной продукции и «нанесение рисунков и надписей протестного характера» на фасады домов.
Все это вызвало у людей протестные настроения и готовность участвовать в противозаконных действиях, сказано в материалах дела.
Кроме того, Латыпов обвиняется в том, что создал «мастерские по изготовлению протестной символики», оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и, будучи директором фирмы, ввел в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений.
В Белоруссии несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.