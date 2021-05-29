Мэр Риги отреагировал на возбуждение против него уголовного дела в Белоруссии

Мэр Риги Мартиньш Стакис отреагировал на возбуждение против него и главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича уголовного дела в Белоруссии. Такие действия Минска он назвал «безумием режима». Об этом политик написал в Twitter.

«Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы», — заявил Стакис.

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При этом Ринкевич назвал возбуждение дела «демонстрацией отчаяния и безумия» белорусских властей. В своем Twitter дипломат посоветовал Минску разобраться в инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, на котором летел создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, и начать расследование «государственного терроризма».

28 мая стало известно, что прокуратура Белоруссии возбудила уголовное мело против мэра Риги и главы МИД Латвии. Мэру и министру вменяется совершение умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (часть 3 статьи 130 УК Белоруссии).

Причиной этого стал инцидент с флагом Белоруссии. 24 мая Стакис вместе с Ринкевичем убрали государственный флаг Белоруссии с площади, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Полотно заменили на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.