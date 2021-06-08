Литву назвали «мишенью белорусского режима»

Глава комитета национальной безопасности и обороны литовского сейма Лауринас Касчюнас назвал страну мишенью для белорусских властей. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Минск способствует притоку в Литву нелегальных мигрантов, считает депутат. «Вывод о том, что Литва была выбрана в качестве мишени белорусского режима, подтверждается тем фактом, что в графе о нелегальной миграции в Латвии — ноль, а в Польшу просятся гораздо меньше мигрантов, чем в Литву», — заявил он.

Касчюнас посетил границу с Белоруссией. По его словам, миграционные потоки «беспрецедентны», но ситуация под контролем. «Потоки нелегальных мигрантов связаны с четырьмя еженедельными рейсами коммерческих авиакомпаний из Багдада и Стамбула в Минск», — отметил глава парламентского комитета.

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На прошлой неделе служба охраны государственной границы Литвы сообщала, что на границе с Белоруссией задержаны 72 нелегальных мигранта. По предварительным данным, это граждане Ирака, Сирии, Белоруссии и России.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Западу ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он.

23 мая в Минске произошла экстренная посадка самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, из-за ложного сообщения о взрывчатке на борту. При проверке документов пассажиров был задержан бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.