На границе Белоруссии с ЕС скопилось около тысячи фур

На границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией ожидают выезда около тысячи большегрузов

На границе Белоруссии с Евросоюзом (ЕС) утром в понедельник, 16 августа, скопилось порядка тысячи фур. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Госпогранкомитета.

Выезда ожидают более 940 большегрузов. Из них 60 стоят на границе с Латвией перед пунктом пропуска «Урбаны». Еще свыше 660 большегрузов насчитывается на границе с Литвой у пяти пропускных пунктов. На польском направлении застряли 220 транспортных средств.

Аналогичная ситуация на границе Белоруссии с ЕС наблюдалась в июле этого года.

В начале августа, в связи с годовщиной начала массовых протестов в Белоруссии, США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Минска. Под ограничения, в частности, попали Национальный олимпийский комитет, компании и предприятия оборонного, энергетического секторов, занятые в табачной, калийной промышленности, транспортной и строительной отраслях.

Белорусские власти пообещали «не остаться в долгу».

