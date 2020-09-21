В Белоруссии на границе скопились сотни фур

Более 600 грузовых автомобилей скопились на границе Белоруссии с несколькими соседними странами. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на информацию Государственного пограничного комитета.

Утром в понедельник, 21 сентября, проблемы с выездом из Белоруссии наблюдаются в ряде пунктов пропуска с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. К примеру, на границе с Литвой в пункте пропуска «Бенякони» скопились более 150 фур, в «Привалке» — 130. На границе с Польшей в пункте «Брузги» образовалась очередь из 110 большегрузов.

17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за угрозы войны был вынужден «пол-армии поставить под ружье», перекрыть западную госграницу и взять под усиленный контроль границу с «братской» Украиной. По его словам, Минск не знает, что Польша и Литва «выбросят дальше». «Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну», — сказал Запад.

Госпогранкомитет позже сообщил, что западная граница усиленно охраняется, однако работает в штатном режиме.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что если Белоруссия перестанет пропускать грузовой транспорт, то Вильнюс ответит тем же. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться».

В Белоруссии седьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80 процентов голосов. Протестующие требуют его отставки и проведения нового голосования. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию.