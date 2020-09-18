Литва пообещала зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

По словам премьера, сейчас грузовой транспорт следует в обе стороны в штатном режиме, однако в случае, если белорусская сторона перестанет его пропускать, то Литва ответит тем же.

По мнению Сквернялиса, это нанесет серьезный ущерб белорусской экономике. «Экономика Белоруссии, которая серьезно больна, получит еще один удар», — заявил он и подчеркнул, что Литва не вмешивается во внутренние дела соседней страны.

Ранее министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет возложить ответственность за кризис в стране «на внешние силы». По его словам, положение, когда «половина армии направляется на охрану границы, не имеет ничего общего с реальностью». Министр призвал подождать «развития событий».

Ранее 17 сентября Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами — Польшей и Литвой — из-за угрозы войны. Он назвал причину во время неожиданного визита на женский форум «За Беларусь».