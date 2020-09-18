Литва отреагировала на заявление Лукашенко о закрытии границ

Литва отреагировала на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил в эфире национального радио, что Лукашенко хочет возложить ответственность за кризис в стране «на внешние силы». Его слова приводит ТАСС.

«Это вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то [внешней] угрозы. Если такой угрозы нет, ее надо найти», — заявил Линкявичюс. По его словам, положение, когда «половина армии направляется на охрану границы, не имеет ничего общего с реальностью». Министр призвал подождать «развития событий».

В МВД Литвы сообщили, что движение транспорта через литовско-белорусскую границу осуществляется без каких-либо задержек в обычном порядке.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после заявления Лукашенко о закрытии границ республики с Польшей и Литвой и усилении границы с Украиной посоветовал ему «попить водички» и «успокоиться».

Ранее 17 сентября Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами — Польшей и Литвой — из-за угрозы войны. Он назвал причину во время неожиданного визита на женский форум «За Беларусь».