Стало известно об обстановке на «закрытой» западной границе Белоруссии

Стало известно об обстановке на западной границе Белоруссии, о закрытии которой ранее заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

Представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что граница усиленно охраняется, однако работает в штатном режиме. Он подчеркнул, что все меры принимаются исходя из сложившейся обстановки.

По словам Бычковского, все КПП работают в пределах своей пропускной способности, очередей из автомобилей на границе нет.

Ранее 17 сентября Лукашенко закрыл границы с двумя соседними странами — Польшей и Литвой — из-за угрозы войны. Он несколько раз заявлял, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже шестую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить цветную революцию. В первую очередь он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину.