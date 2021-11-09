Польша показала штурмующих границу мигрантов с воздуха

Полиция Польши опубликовала кадры с мигрантами, сделанные на границе с Белоруссией

Польская полиция показала кадры с воздуха, сделанные на границе с Белоруссией: на них можно наблюдать, как мигранты пытаются прорваться на территорию Европейского союза (ЕС). Видео опубликовано в Twitter.

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На кадрах видны мигранты и ряд палаток, видимо, поставленных беженцами. Неподалеку также стоит шеренга из польских полицейских.

Граждане стран Ближнего Востока и Африки массово скопились на северном участке границы Белоруссии с Польшей 8 ноября. Они пришли организованной колонной, позже к ним присоединились еще несколько небольших групп. Люди штурмуют границу и требуют пропустить их на территорию ЕС, их количество оценивают в 3-4 тысячи человек.

Варшава закрыла ближайший к месту скопления пункт пропуска и попросила НАТО о помощи в урегулировании ситуации.