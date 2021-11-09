В Польше заявили о перебрасываемых Лукашенко к границе 15 тысячах мигрантов

Спецслужбы Польши: Лукашенко перебрасывает 15 тысяч мигрантов к границе с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завез в страну 12-15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которых теперь партиями перебрасывает к границе со странами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил в эфире польского радио пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, передает «Интерфакс-Запад».

«Оценки по присутствию мигрантов в Беларуси в целом указывают: их там может быть от 12 до 15 тысяч», — сообщил Жарын.

По его словам, эта группа людей прибыла на территорию Белоруссии за последние месяцы. При этом около 4000 из этих мигрантов уже подошли к границе с Польшей, отметил представитель спецслужб страны.

Он также добавил, что, вероятнее всего, нынешний миграционный кризис затянется на много дней, «если не дольше».

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и пыталась прорваться через ограждение. Правительство Польши оценило их число в 3000-4000 человек. В связи с этим с утра вторника, 9 ноября, Пограничная стража Польши закрыла пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией.

Как утверждают в Варшаве, палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики. В Минске в свою очередь называют эти обвинения бездоказательными и отмечают, что размещение 10 тысяч польских военнослужащих у границы, о котором было объявлено в конце октября, является существенной военной деятельностью.