У въезжающих в Россию мигрантов захотели брать отпечатки пальцев

МВД разработало законопроект, согласно которому у въезжающих на территорию России мигрантов будут брать отпечатки пальцев. Такие меры хотят принять в отношении тех, кто планирует приобрести российское гражданство или остаться в стране более чем на 90 дней, сообщает РИА Новости.

В документе говорится о прохождении дактилоскопической экспертизы для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию для работы или чтобы получить разрешение на работу. Нововведения не предполагают исключения для высококвалифицированных работников иди сотрудников иностранных компаний.

В проекте предлагается также собирать данные о мигрантах, цель приезда которых не связана с работой, однако которые планируют более 90 дней провести в России.

Накануне глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов. По мнению главы ведомства, в настоящий момент миграцию регулируют сотни законов и актов, но они образуют запутанную нормативную базу. В новой редакции правовой базы в отношении мигрантов Бастрыкин предложил прописать обязательное взятие генетического образца и дактилоскопического анализа.

По подсчетам специалистов, всеобщее ДНК-тестирование трудовых мигрантов из ближнего зарубежья потребует ежегодно 5,8 миллиарда рублей. Если же число приезжих вернется к допандемийному уровню, то этот проект обойдется уже в 14 миллиардов рублей в год.