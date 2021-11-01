Глава СКР предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов

Глава СКР Александр Бастрыкин в беседе с «Интерфаксом» предложил геномную регистрацию для мигрантов. По его мнению, все трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья должны ее проходить.

По мнению главы ведомства, в настоящий момент миграцию регулируют сотни законов и актов, но они образуют запутанную нормативную базу. Поэтому в новом нормативном акте он предложил прописать помимо всех возможных форм миграции и квот на занятие трудовой деятельности обязательные дактилоскопирование и взятие генетического образца.

Помимо этого, новый закон должен сделать миграционный контроль более эффективным за счет взаимодействия правоохранительных органов напрямую с пограничниками.

Глава СКР отметил значительное количество преступлений, совершенных иностранцами: за январь-июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч таких преступлений. А за первое полугодие 2021 года — почти 19 тысяч.