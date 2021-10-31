Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над пенсионеркой

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над страдающей деменцией пенсионеркой из Челябинска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что авторы видео унижают пожилого человека и смеются над состоянием женщины, за что получают пожертвования от зрителей в интернете. Следствие установит, имеются ли в их действиях признаки преступления по статье 117 («Истязание») УК РФ. О результатах проверки доложит руководитель регионального следственного управления.

Как сообщает РЕН ТВ, девушка из Челябинска вместе с мужем снимает в TikTok видео с участием собственной бабушки, которая страдает деменцией. На кадрах пара высмеивает болезнь пожилого человека. В ходе стримов, которые длятся по несколько часов, пенсионерка с трудом выполняет обыденные действия под язвительные комментарии внучки с мужем.