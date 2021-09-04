На Кубани проверят кадры с издевательствами над страусами

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались кадрами, на которых посетители парка в Славянске-на-Кубани издеваются над страусами, бросая в них камни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Представитель ведомства уточнил, что его коллеги уже проводят проверку по факту произошедшего. Он добавил, что детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани двое хулиганов ночью забрались в клетку к страусам и стали издеваться над птицами. Инцидент произошел в парке, где страусов держат при местном центре дополнительного образования. Хулиганы бросали в страусов камни, били их по ногам и поливали газировкой. Издевательства над птицами удалось заснять на видео случайному прохожему.