Россия
 
Последние новости
Депутат Госдумы предложил увеличить размер прожиточного минимума
Пожар в костеле Святого Николая в Киеве повредил уникальный орган
Талибы применили слезоточивый газ против женщин
Тело пропавшего туриста из Москвы нашли в Дагестане
Нурмагомедов назвал дату выхода на поле в футбольном матче
В США на снимках из космоса увидели российскую «торпеду апокалипсиса»
В Минвостокразвитии назвали сумму для создания нового российского города
Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром и обвинил артистку в алкоголизме
Покупатель РД-180 в США заявил о конце отношений с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе хулиганы избили страусов и попали на видео

Хулиганы на Кубани забрались в клетку к страусам и поиздевались над ними
Перейти в «Мою Ленту»

В Славянске-на-Кубани двое хулиганов ночью забрались в клетку к страусам и стали издеваться над птицами. Об этом сообщает «Подъем».

Инцидент произошел в Северном парке, где страусов держат при местном центре дополнительного образования. За птицами ухаживают сотрудники и воспитанники российского центра. Хулиганы бросали в страусов камни, били их по ногам и поливали газировкой. Издевательства над птицами удалось заснять на видео случайному прохожему.

Директор центра Елена Слюсарева сказала, что теперь администрация намерена сделать выше забор клетки и специально проинструктировать охрану, которая не остановила злоумышленников.

Она добавила, что с птицами все в порядке. «Наши люди дежурят там с 8 до 20. Мы примем меры, улучшим ограждение», — заявила Слюсарева.

В 2017 году сообщалось, что в Калининградском зоопарке африканский страус погиб, испугавшись посетителей. Птица потянулась за протянутой едой, но испугалась, дернула головой и ударилась о перекладину клетки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Узбекских водителей атаковали страусы
Убивших редких птиц из зоопарка ради шашлыка омичей приговорили к колонии
Школьники насмерть забили американского фламинго в чешском зоопарке