В российском городе хулиганы избили страусов и попали на видео

Хулиганы на Кубани забрались в клетку к страусам и поиздевались над ними

В Славянске-на-Кубани двое хулиганов ночью забрались в клетку к страусам и стали издеваться над птицами. Об этом сообщает «Подъем».

Инцидент произошел в Северном парке, где страусов держат при местном центре дополнительного образования. За птицами ухаживают сотрудники и воспитанники российского центра. Хулиганы бросали в страусов камни, били их по ногам и поливали газировкой. Издевательства над птицами удалось заснять на видео случайному прохожему.

Директор центра Елена Слюсарева сказала, что теперь администрация намерена сделать выше забор клетки и специально проинструктировать охрану, которая не остановила злоумышленников.

Она добавила, что с птицами все в порядке. «Наши люди дежурят там с 8 до 20. Мы примем меры, улучшим ограждение», — заявила Слюсарева.

В 2017 году сообщалось, что в Калининградском зоопарке африканский страус погиб, испугавшись посетителей. Птица потянулась за протянутой едой, но испугалась, дернула головой и ударилась о перекладину клетки.

