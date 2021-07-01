Узбекских водителей атаковали страусы

Страусы атаковали водителей на дороге в Самарканде. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Sputnik Узбекистан»

Птицы выбежали на дорогу, перекрыв движение, и продолжили шествие среди машин. Один из водителей специально остановился и попытался поймать страуса.

Откуда птицы сбежали и как они оказались на городских улицах, не уточняется.

В прошлом году страус устроил погоню за велосипедистом в городе Андрушевка Житомирской области Украины. Местные жители сняли диковинное животное на видео. Они заявили, что «всякое было в Андрушевке, но только не страусы».