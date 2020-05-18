Страус пробежался за велосипедистом по украинскому городу и попал на видео

В городе Андрушевка Житомирской области Украины страус пробежался по улице за велосипедистом и попал на видео. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает УНИАН.

Видео сняли местные жители, которые отметили, что «всякое было в Андрушевке, но только не страусы».

Откуда страус появился в городе, не сообщается.

В конце апреля в Киеве пожарные спасли двух котов из горящей квартиры. Реанимацию животных сняли на камеру.

Осенью в одном из сел Полтавской области Украины попал на видео отлов одичавших свиней, которые с начала лета оказались на свободе и уничтожали урожай местных жителей.

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