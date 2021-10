Раскрыты основные причины потери памяти

Основной причиной потери памяти является старение, заявили ученые Национального института по проблемам старения в США, пишет портал Eat This! Not That!.

Как уточнили специалисты, некая забывчивость является нормальной и не указывает на наличие проблем. «С возрастом изменения происходят во всех частях тела, в том числе в мозге. В результате некоторые люди могут заметить, что на изучение нового уходит больше времени, они уже не запоминают информацию хорошо», — раскрыли секреты американские медики.

К потери памяти также могут приводить плохой сон, депрессия, ненормальная реакция на лекарства, употребление алкоголя, травма головы. Причинами этого явления во многих случаях являются нехватка витамина В12 или состояние, называемое легким когнитивным нарушением.

Врачи напомнили, что потеря памяти — не всегда признак слабоумия. О деменции, серьезном прогрессивном заболевании мозга, могут говорить несколько симптомов. Это проблемы с запоминанием недавно полученной информации или событий, сложности в общении, например проблемы с поиском нужных слов. Такой человек может заблудиться в знакомой местности, часто путает рецепты или нарушает указания, способен запутаться во времени, людях и местах.

Ранее ученые Университета Южной Австралии раскрыли, что частое употребление кофе связано с уменьшением объема мозга в будущем и повышенным риском деменции.