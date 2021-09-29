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Найден способ улучшить память человека

Британские ученые выяснили, что транскраниальная магнитная стимуляция улучшает память
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Фото: Baburov / Wikimedia

Исследователи из Великобритании выяснили, что транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) префронтальной коры головного мозга позволяет улучшить кратковременную вербальную память. Статья ученых опубликована в журнале PLOS Biology.

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Специалисты из Университета Глазго совместно с коллегами из Бирмингемского и Оксфордского университетов проанализировали данные исследования 40 студентов, которых попросили запомнить списки слов. Половине из них делали медленную — с частотой в герц — повторяющуюся ТМС левой дорсолатеральной префронтальной коры. Участники контрольной группы получали ТМС в область макушки головы. Для проверки ученые повторили эксперимент таким же способом в отношении 24 студентов.

Выяснилось, что слова лучше запоминали те участники эксперимента, которым делали ТМС префронтальной коры. Анализ их электроэнцефалограмм показал, что ТМС уменьшала мощность бета-волн в теменной области мозга, участвующей в процессах восприятия информации. По мнению исследователей, повторяющаяся ТМС растормаживает теменную область, активность которой подавляет префронтальная кора, что приводит к улучшению памяти.

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