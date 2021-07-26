Найден способ вернуть утерянную с возрастом память

Ученые Университета Кембриджа и Университета Лидса (Великобритания) нашли способ вернуть память мышам, которые страдали от аналога возрастной деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Ключевую роль в старении мозга играют перинейрональная сеть — структура, состоящая из внеклеточных молекул и стабилизирующая работу нейронов во взрослом мозге и контролирующая пластичность. Эти сети содержат соединения, известные как сульфаты хондроитина. Хондроитин-4-сульфат подавляет нейропластичность, а хондроитин-6-сульфат способствует ей. С возрастом баланс этих соединений изменяется, уровень хондроитин-6-сульфата снижается, поэтому способность человека учиться и формировать новые воспоминания изменяется, что приводит к возрастному ухудшению памяти.

В новом исследовании биологи проверили, как восстановление уровня хондроитин-6-сульфата отразится на когнитивных способностях 20-месячных мышей. Для этого с помощью вирусных векторов исследователи увеличили содержание сульфата в перинейрональной сети. У мышей изначально наблюдался дефицит памяти по сравнению с 6-месячными мышами. Память оценивали по тому, сколько грызун тратил на изучение двух объектов в Y-образном лабиринте, при этом один из объектов в повторном тесте заменяется. Более старые мыши хуже запоминали, какой объект остался в лабиринте, а какой заменили.

В экспериментах использовали генетически модифицированных мышей, у которых вырабатывались низкие уровни хондроитин-6-сульфата. Даже на 11-й неделе у этих мышей наблюдались признаки преждевременной потери памяти. Однако повышение уровня хондроитин-6-сульфата с использованием вирусного вектора восстановило память и пластичность до уровней, подобных здоровым мышам. По мнению ученых, тот же самый подход должен сработать и у людей, что может предотвратить потерю памяти в старости.