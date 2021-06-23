Ученые раскрыли связь между стрессом и опасным заболеванием

Австралийские ученые раскрыли связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Biological Reviews.

Согласно полученным данным, хронический стресс может влиять на многие биологические пути в организме. По мнению ученых, существует тесная связь между воздействием данного вида стресса и путями, влияющими на реакцию организма на такой стресс. Ученые обнаружили, что генетические вариации внутри этих путей могут оказывать воздействие на поведение иммунной системы мозга, вызывая дисфункциональные реакции. В конечном итоге это может привести к нарушению нормальных процессов в мозгу, что повышает вероятность последующей нейродегенерации и, как следствие, деменции.

Исследователи смогли описать механизмы того, как факторы хронического стресса влияют на происходящие в головном мозге процессы, что является причиной воспаления и нейродегенерации. Данное открытие может поспособствовать выработке новых рекомендаций по приему препаратов для контроля за уровнем стресса, что должно помочь снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что сильный стресс может привести к синдрому разбитого сердца. Эксперты считают, что две молекулы, возникающие при высоком уровне стресса, причастны к развитию синдрома разбитого сердца — который так же известен как кардиомиопатия такоцубо.