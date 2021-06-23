Американские ученые определили наиболее подверженных депрессии людей. Свое исследование они опубликовали на научном портале JAMA Psychiatry.

Биологи на основе генетических баз данных и информации о режиме сна испытуемых сделали вывод, что у «жаворонков», то есть тех, кто рано ложится и встает, риск развития глубокой депрессии на 23 процента ниже, чем у остальных.

Доктор Тилль Реннеберг, комментируя выводы, сделанные группой американских ученых, в разговоре с The New York Times отметил, что «совам» же часто приходится нарушать свой режим для того, чтобы вовремя встать на работу. Согласно словам эксперта по хронобиологии, это может способствовать развитию депрессии.

Ранее ученые выяснили, что сильный стресс может привести к синдрому разбитого сердца. Эксперты считают, что две молекулы, возникающие при высоком уровне стресса, причастны к развитию синдрома разбитого сердца — который так же известен как кардиомиопатия такоцубо.