Издевательства отца над младенцем на глазах у матери попали на видео

Видео: Страница группы «Подслушано Смоленск» во ВКонтакте

В Смоленске издевательства отца над младенцем попали на видео, его удалось записать матери шестимесячной девочки. Кадры опубликовала группа ВКонтакте «Подслушано Смоленск».

Ролик попросила выложить подруга женщины и отметила, что мужчина недавно вышел из психиатрической больницы, он нигде не работает и издевается над ребенком. «Помогите пожалуйста он убьёт этого ребенка. Там все плохо. Нужно спасти детей», — сказала она. На кадрах видно, как мужчина резко встряхивает малышку, девочка кричит, а мать просил его остановиться и отдать ребенка. Отец отвечает ей нецензурной бранью.

Как сообщается на сайте Следственного комитета по Смоленской области, глава семьи был задержан, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Предварительное расследование установило, что с декабря 2020 года по июнь 2021 33-летний житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои своей дочери. При этом столь жестокие «методы воспитания» злоумышленник применял из-за громкого плача ребенка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства данного преступления, изучают условия проживания и воспитания пострадавшего ребенка, а также других детей в семье.

Ранее в городе Артеме Приморского края россиянин угрожал девушке убийством, а после спрятался от приехавшей полиции в диване. Мужчина не выпускал жертву из квартиры, избил и запугивал ножом, она была готова выпрыгнуть в окно ради спасения. Злоумышленника доставили в отдел для разбирательства. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске по делу по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), он не являлся на судебные разбирательства.