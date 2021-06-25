Россиянин угрожал женщине убийством и спрятался от полиции в диване

В городе Артеме Приморского края россиянин угрожал девушке убийством, а после спрятался от приехавшей полиции в диване. Об этом сообщается на сайте Росгвардии по региону.

Отмечается, что на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала, что знакомый запугивал ее ножом, избил и удерживает в квартире по улице Кирова.

На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители. Росгвардейцы постучали в квартиру, но никто не открыл дверь. В это время в оконном проеме сотрудники вневедомственной охраны заметили женщину, которая высказала намерение выпрыгнуть, так как опасается за свою жизнь. Ее спасли при помощи лестницы пожарной машины.

Стражи порядка обнаружили злоумышленника в квартире. Он пытался спрятаться в диване, но его доставили в отдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по делу по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), он не являлся на судебные разбирательства.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали во Владивостоке местного жителя, угрожавшего работникам АЗС зажигалкой. Прибывшие по вызову стражи порядка скрутили правонарушителя. Выяснилось, что им оказался 29-летний рецидивист, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, угон автотранспорта и хулиганство.