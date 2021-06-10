Россиянин бросил в знакомую банку меда, угрожал соседке и порезал ножом брата

Ранее судимый за убийство житель Липецкой области был осужден на два года и пять месяцев колонии строгого режима за причинение вреда здоровью брату и односельчанке, а также угрозы соседке, об этом сообщается на сайте прокуратуры по региону.

Подробности происшествий сообщает портал GOROD48. 50-летний россиянин проживал в себе Сухая Лубна. В 2019 году он освободился из мест лишения свободы. 24 ноября того же года мужчина пришел в гости к своей знакомой. В 2018 году она уже обращалась в полицию за угрозы убийством с его стороны, после чего тот получил срок.

Местный житель принес с собой бутылку спиртного и потребовал у женщины закусить. Та отказала, после чего закрыла входную дверь и не пускала в дом агрессивного односельчанина. Тогда он выбил окно палкой и бросил в пострадавшую стеклянную банку меда, повредив ей нос.

24 мая 2020 года мужчина поссорился со своим братом и нанес ему ножевое ранение, после чего того увезли в больницу. Следующий инцидент случился 27 сентября. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения увидел на улице соседку, он прижал ее к забору и угрожал убить и отрезать голову. За совершенные деяния суд приговорил россиянина к новому сроку в колонии. Свою вину он не признал.

Ранее жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в такси. 28-летняя девушка рассказала, что около часа ночи села в такси к знакомому водителю, который ранее уже подвозил ее несколько раз. Они заехали в кафе, а после таксист увез ее во дворы. Там в машину сели двое мужчин. Один из них удерживал ее за руки, а другой изнасиловал.