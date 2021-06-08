Женщина стала жертвой группового изнасилования на вокзале в Москве

На Казанском вокзале Москвы женщина стала жертвой группового изнасилования в вагоне пригородной электрички. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

30-летняя жительница Московской области, проведав мужа в больнице, выпила вина и собралась ехать домой. Она вышла на платформу, где незнакомец подхватил ее под руку, сказав, что нужно поторопиться, иначе они опоздают на электричку. Женщина забежала вместе с ним в последний вагон поезда. Там мужчина начал к ней приставать, но позвать на помощь было некого — вагон был пуст. Угрожая расправой, насильник принудил женщину к оральному сексу. Затем к нему присоединился сообщник и тоже подверг сексуальному насилию.

После того, как преступники скрылись, потерпевшая обратилась в полицию. По камерам видеонаблюдения удалось найти подозреваемых. Их задержали. Они оказались 20-летними приезжими, которые работали уборщиками электричек. Мужчины признали вину.

Уголовное дело о групповом изнасиловании направлено в суд, сообщила изданию представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.