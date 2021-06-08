Россиянин сел на 14 лет за убийство вступившегося за девушку подростка

В Челябинской области суд приговорил 28-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за убийство подростка, который вступился за девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

По данным СКР, преступление было совершено в феврале 2020 года в Челябинске. Мужчина повздорил с группой подростков. В итоге он набросился с ножом на двух 17-летних юношей, которые заступились за свою подругу, находящуюся в их компании.

Один из потерпевших получил смертельные раны и скончался на месте. Второй был госпитализирован, медикам удалось его спасти.