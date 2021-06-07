В общежитии нашли тело курсанта института МВД России

В общежитии Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова найдено тело курсанта с признаками насильственной смерти, по подозрению в его убийстве задержана однокурсница. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает «МВД-Медиа».

Погибший был слушателем курса по подготовке кадров для зарубежных стран. Он приехал в Россию из Афганистана и учился на втором курсе, уточняет Telegram-канал Mash. Курсанту было 26 лет.

Сотрудники полиции задержали 25-летнюю подозреваемую. Она училась вместе с погибшим. По предварительным данным, между молодыми людьми произошел конфликт на почве личных отношений. Женщина нанесла ножевые ранения потерпевшему, от которых он скончался.

Она будет отчислена из учебного заведения, ее руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Возбуждено уголовное дело.