Осужденный за массовое убийство курсантов в 90-е россиянин захотел на свободу

Отбывающий 25-летний срок за массовое убийство курсантов в 1997 году Сергей Лепнев попытался выйти на свободу по условиям условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает региональный портал «Волгоградские новости».

По словам собеседника издания, бывшего сослуживца убийцы, в прошлом году Лепнев, проведя в колонии 24 года, захотел выйти на свободу. Однако родственники погибших подготовили возражение, и убийце отказали в досрочном освобождении.

В ночь с 8-го на 9 марта 1997 года курсант Сергей Лепнев в караульном помещении бывшего Камышинского высшего военного командного инженерно-строительного училища расстрелял шестерых курсантов своего взвода и его командира. Еще двоих он тяжело ранил. После этого Лепнев вместе с товарищем покинул училище. Однако вскоре их задержали в одном из пустовавших дачных домиков города.

Друзья и сослуживцы погибших курсантов практически ежегодно собираются, чтобы почтить память погибших курсантов.

Суд приговорил убийцу к смертной казни, но за время следствия ее отменили в России. Приговор заменили на 25 лет колонии строгого режима. В настоящее время Лепнев работает при библиотеке исправительной колонии. Ему удалось даже обзавестись женой и ребенком.