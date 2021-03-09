Пожизненно осужденного «последнего маньяка СССР» отказались выпускать на волю

Дмитрию Гридинину, пожизненно осужденному за убийства и изнасилования школьниц в Магнитогорске и известному как «последний маньяк СССР», отказано в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщается на сайте Белозерского районного суда Вологодской области.

Гридинин был осужден в октябре 1990 года и приговорен к смертной казни. Однако 1993 году смертная казнь в стране была отменена и его приговор был заменен на пожизненное лишение свободы в колонии Белозерского района Вологодской области.

Гридинин в очередной раз обратился в суд с ходатайством об УДО, мотивируя его тем, что отбыл 31 год лишения свободы, не допуская злостных нарушений порядка отбывания наказания. Осужденный отметил, что не признает свою вину по приговору суда, поскольку в ходе следствия был вынужден оговорить себя.

Однако, как было установлено судом, осужденный не всегда соблюдает требования режима содержания. В частности, за все время отбывания наказания Гридинин допустил 24 нарушения, находясь в СИЗО и колонии. Кроме того, осужденный не всегда корректно реагировал на меры профилактического характера. С учетом эти обстоятельств суд решил, что не имеет достаточно данных об исправлении Гридинина, и отказал в удовлетворении ходатайства.

Свое первое преступление «последний маньяк СССР» совершил в 1989 году, убив 16-летнюю девушку в Магнитогорске. В том же году в милицию стали поступать сообщения от других жительниц города, которые жаловались на попытки нападения на них в подъездах и лифтах их собственных домов. Из-за этого маньяк Гридинин получил прозвище «лифтер».

До своего задержания он убил еще двоих девушек, но выжившие жертвы маньяка смогли его опознать. После поимки Гридинин полностью признал свою вину и объяснил преступления неудачной семейной жизнью.