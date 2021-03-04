Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами Mercedes

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Карена Григоряна по подозрению в незаконном сбыте поддельных денег. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения. Срок ареста — до 1 мая.

22-летнего Григоряна, полузащитника любительской футбольной команды «Царское Село», задержали 3 марта после того, как оперативники обнаружили в припаркованном на улице автомобиле Mercedes фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей в количестве 966 штук на общую сумму почти пять миллионов рублей, сообщает «Фонтанка». На пачках были отпечатки Григоряна, который пояснил, что деньги ему передал 53-летний отец. Сейчас его ищут оперативники. Он может скрываться в другом регионе.

Григоряну вменяется статья 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»). Он оформил явку с повинной. Григорян — друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он проводил с ними ночь в октябре 2018 года, когда они подрались с водителем телеведущей Первого канала и чиновником Денисом Паком в «Кофемании» в центре Москвы.

Суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных — к полутора годам за хулиганство. Все они добились освобождения по УДО. В общей сложности футболисты провели под стражей около 11 месяцев.