Выпавшая из окна подруга Кокорина и Мамаева рассказала о попытке убийства

Baza / Telegram

Екатерина Бобкова, проходившая свидетельницей по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и выпавшая из окна четвертого этажа в Праге, рассказала о произошедшем с ней инциденте. Девушка дала интервью Telegram-каналу Baza.

По ее словам, после дачи показаний в суде по делу о двух драках спортсменов в Москве объявилась давняя подруга Татьяна и пригласила в Прагу. Бобкова решила поехать, чтобы отвлечься от истории с футболистами. В Праге девушки познакомились с молодыми людьми и были у них в гостях в частном доме. Там Татьяна подняла тему с Кокориным и Мамаевым, но Екатерина отказалась ее обсуждать, после чего один из мужчин дал ей бокал вина, который Бобкова выпила и больше ничего не помнит.

Девушка упала на землю с высоты четвертого этажа. Позже Бобковой российские врачи рассказали, что, судя по травмам, ее сначала ударили по голове и потом скинули.

15 августа полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове сообщила, что с россиянкой произошел несчастный случай. По ее словам, Бобкова находилась под воздействием алкоголя и наркотиков и выпала с четвертого этажа без посторонних насильственных действий.

Инцидент произошел 13 мая в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин, где Бобкова отмечала День Победы. Она была госпитализирована с повреждением селезенки, внутренним кровотечением, контузией легких, переломами таза и ребер, а также внутричерепным кровоизлиянием.

Бобкова — свидетельница, дававшая показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. 8 мая суд признал их виновными в хулиганстве и приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к году и пяти месяцам за две драки, устроенные ими в центре Москвы в октябре прошлого года.

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