Свидетель по делу Кокорина и Мамаева показала первое фото после падения из окна

Екатерина Бобкова — основная свидетельница по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — опубликовала в Instagram первую фотографию после падения из окна.

На снимке заметно, что на правую руку девушки наложен гипс. Также у Екатерины перебинтована голова, а на шее стоит катетер. «Не важно как ты падаешь, важно как поднимаешься! Работа над собой — самая тяжелая работа! Но я, к ней готова!» — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены).

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13 мая Бобкова выпала из окна четвертого этажа в Праге, где отмечала День Победы. На вечеринке она потянулась за сигаретой и, потеряв равновесие, упала с высоты.

По данным местной полиции, перед этим пострадавшая употребляла алкоголь и антидепрессанты. Она была госпитализирована с повреждением селезенки, внутренним кровотечением, контузией легких, переломами таза и ребер, а также внутричерепным кровоизлиянием.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима, Мамаев — на год и пять месяцев за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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