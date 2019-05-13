Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге. Об этом сообщила ее знакомая Алина Сергиенко в своем Instagram.

Отмечается, что состояние Екатерины оценивается как критическое. 11 мая ей сделали несколько операций. Врачи диагностировали у женщины трещину в селезенке с кровотечением, контузию легких, переломы таза и ребер, а также внутричерепное кровоизлияние, пишет Сергиенко. Родственники Бобковой объявили сбор средств на ее лечение.

На судебном процессе Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения.

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8 мая суд огласил приговор футболистам: Кокорин осужден на 1,6 года, а Мамаев — к одному году пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом они уже могут просить об условно-досрочном освобождении.

Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они вместе с Кириллом Кокориным и их знакомым Александром Протасовицким находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года.

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