Стало известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Состояние основного свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — Екатерины Бобковой — стабильно-тяжелое. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на партнера адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алима Бишенова.

По имеющейся информации, Бобкова была доставлена из Праги в Москву. В аэропорту ее состояние ухудшилось, и женщина была госпитализирована. В данный момент она находится в реанимации одной из столичных клиник. Бобкова не может нормально разговаривать и давать показания.

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Отмечается, что представители адвокатского бюро ведут расследование обстоятельств падения женщины с балкона. Его подробности пока не разглашаются.

Бобкова 13 мая выпала из окна четвертого этажа в Праге, где отмечала День Победы. На вечеринке она потянулась за сигаретой и, потеряв равновесие, упала с высоты.

По данным местной полиции, перед этим пострадавшая употребляла алкоголь и антидепрессанты. Она была госпитализирована с повреждением селезенки, внутренним кровотечением, контузией легких, переломами таза и ребер, а также внутричерепным кровоизлиянием.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима, Мамаев — на год и пять месяцев за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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