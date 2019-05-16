Стало известно о причинах падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Падение из окна в Праге основного свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — Екатерины Бобковой — было случайностью. Об этом «Московскому Комсомольцу» рассказала подруга девушки Ольга Солнце.

По ее словам, это происшествие — несчастный случай. «По собственной воле Катя не могла решиться на такой шаг. Да, она может быть депрессивной, может погрустить, но уйти из жизни — не ее история», — уверена Солнце.

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Она отметила, что на вечеринке в частном доме, где и произошел инцидент, Бобкова оказалась в «странной компании». По словам подруги, девушка «постоянно находилась в поиске своего человека», ее постоянно окружали мужчины и «непонятные люди».

Еще одна подруга Бобковой поставила под сомнение то, что девушка выпала из окна в состоянии алкогольного опьянения. «Чтобы Кате сильно опьянеть, ей надо очень много выпить. Мы даже шутили про нее: лошадь быстрее опьянеет, чем Бобкова», — анонимно рассказала она. По ее словам, у Бобковой никогда не было проблем с координацией, поскольку она танцевала стриптиз.

13 мая стало известно, что Бобкова выпала из окна четвертого этажа в Праге, где она отмечала День Победы. На вечеринке Бобкова потянулась за сигаретой и, потеряв равновесие, «нырнула» вниз. По данным местной полиции, перед этим Екатерина употребляла алкоголь и антидепрессанты.

Она была госпитализирована с повреждением селезенки, внутренним кровотечением, контузией легких, переломами таза и ребер, а также внутричерепным кровоизлиянием. Родственники Бобковой объявили сбор средств на ее лечение.

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