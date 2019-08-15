Падение из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева назвали несчастным случаем

Падение из окна в Чехии россиянки Екатерины Бобковой является несчастным случаем. Об этом агентству РИА Новости сообщила полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове.

По ее словам, женщина упала с высоты четвертого этажа гостиницы без посторонних насильственных действий. При этом она находилась под воздействием алкоголя и наркотиков.

13 мая Бобкова выпала из окна четвертого этажа в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин, где отмечала День Победы. Она была госпитализирована с повреждением селезенки, внутренним кровотечением, контузией легких, переломами таза и ребер, а также внутричерепным кровоизлиянием. Сейчас она продолжает лечение в Москве.

Бобкова — свидетельница, дававшая показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. 8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима, Мамаев — на год и пять месяцев за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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