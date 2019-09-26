Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллегу Татьяну Прилипко.

По данным агентства, на момент смерти юрист находился на даче в Подмосковье.

Источник из окружения Ромашова рассказал ТАСС, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Известно, что Ромашов также защищал в суде блогера Эрика Китуашвили (Давидыч). До начала своей адвокатской деятельности Андрей Ромашов работал в правоохранительных органах. В период с 1993 по1994 год он был начальником регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) по ЮЗАО Москвы.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы. Осенью суд освободил спортсменов по УДО.

В феврале 2016 года Эрика Китуашвили (Давидыч) задержали по обвинению в страховых мошенничествах. Его приговорили к 4 годам 8 месяцам колонии. В декабре 2018 года блогера освободили от уголовной ответственности.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru